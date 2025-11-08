Ричмонд
На трассе в ХМАО легковушка влетела в стоящую фуру, есть погибший. Фото

Утром 8 ноября на подъезде к Сургуту (ХМАО) водитель иномарки въехал в стоящий на трассе грузовик Volvo. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, от травм погибла пассажирка легкового авто.

Трагедия произошла утром 8 ноября.

«Сегодня, около 07:15 на 13-м километре автодороги “подъезд к г. Сургуту” 42-летний водитель Chevrolet, по предварительным данным, допустил наезд на стоящее транспортное средство Volvo. В результате ДТП 34-летняя пассажирка Chevrolet погибла», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются причины трагедии.

Трагедия произошла на подъезде к Сургуту Трагедия произошла на подъезде к Сургуту.