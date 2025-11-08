500 семей в Керчи остались без теплоснабжения из-за аварии

В Керчи произошла авария на тепловой сети по Магистральному шоссе, 3. В результате порыва около 500 абонентов керченского филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» остались без теплоснабжения, сообщили в администрации города.
Временно без отопления в том числе жители домов по ул. Генерала Петрова, 22, 4, 78, 18, 12, 76; ул. Железняка, 31, ул. Пляжной, 1, 3, 5, 17а; ул. Сморжевского 6, 8; Городской центр детского и юношеского творчества и Женская консультация.
— Все тепловые пункты в микрорайоне Войкова работают в штатном режиме с сохранением гидравлики. Для минимизации последствий аварии временно снижена температура теплоносителя, — сообщили в администрации.
Аварийные бригады работают на месте аварии. Восстановить теплоснабжение планируют в максимально сжатые сроки.