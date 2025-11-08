Ричмонд
СМИ: Минимум три человека находятся под завалами разрушенного дома под Тулой

Как минимум три человека находятся под завалами после взрыва газа в жилом доме в Куркино Тульской области. Об этом в субботу, 8 октября, сообщают местные СМИ.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются поисками пропавших людей, передает Telegram-канал «Тула Жесть».

О случившемся сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В результате взрыва произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей. Двух человек уже доставили в больницу для оказания помощи. В Сети появились кадры с места происшествия.