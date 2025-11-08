СМИ: Минимум три человека находятся под завалами разрушенного дома под Тулой

О случившемся сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В результате взрыва произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей. Двух человек уже доставили в больницу для оказания помощи. В Сети появились кадры с места происшествия.