ГАИ: часть трассы М-6 закрыта из-за ДТП с повреждением моста под Минском

В Минском районе 6 ноября произошло ДТП вблизи деревни Хатежино, в результате которого был поврежден путепровод на трассе М-6. На 16-м километре автомагистрали водитель автопоезда, который перевозил в полуприцепе экскаватор, не учел габариты и повредил пять балок пролетного сцепления моста. Участок перекрыли, авто направляют по другим маршрутам.