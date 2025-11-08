Ричмонд
ГАИ: часть трассы М-6 закрыта из-за ДТП с повреждением моста под Минском

Поврежденный в ДТП путепровод на трассе М-6 «Гродно-Минск» остается закрытым.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Гродно-Минск по-прежнему остается закрыт поврежденный в ДТП путепровод. Подробнее рассказали УГАИ УВД Минского облисполкома.

В Минском районе 6 ноября произошло ДТП вблизи деревни Хатежино, в результате которого был поврежден путепровод на трассе М-6. На 16-м километре автомагистрали водитель автопоезда, который перевозил в полуприцепе экскаватор, не учел габариты и повредил пять балок пролетного сцепления моста. Участок перекрыли, авто направляют по другим маршрутам.

Позднее в ГАИ уточнили, что из-за повреждения путепровода движение в направлении Минска закрыли. Транспорт пустили в объезд по съездам с транспортной развязки.

— На участке путепровода ведутся ремонтные работы, — прокомментировали в пресс-службе.

Тем временем ГАИ объявила об усиленной отработке дорог в Беларуси в большие выходные с 7 по 9 ноября: «Выбыли наряды спецподразделения ДПС “Стрела”.