В южной и юго-восточной части Ленобласти введён режим опасности БПЛА

В воздушном пространстве южной и юго-восточной части Ленинградской области введён режим опасности из-за активности беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

По словам главы области, в рамках обеспечения безопасности возможно временное снижение скорости мобильного интернета. Специалисты следят за ситуацией и принимают необходимые меры для защиты жителей и объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. В результате обстрелов пострадала мирная жительница. В Грайвороне взрывное устройство было сброшено на социальный объект, после чего женщину с осколочными ранениями и баротравмой доставили в местную ЦРБ.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

