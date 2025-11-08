В южной и юго-восточной части Ленобласти введён режим опасности БПЛА

По словам главы области, в рамках обеспечения безопасности возможно временное снижение скорости мобильного интернета. Специалисты следят за ситуацией и принимают необходимые меры для защиты жителей и объектов инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. В результате обстрелов пострадала мирная жительница. В Грайвороне взрывное устройство было сброшено на социальный объект, после чего женщину с осколочными ранениями и баротравмой доставили в местную ЦРБ.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.