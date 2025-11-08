Уголовное дело возбудили по факту обрушения жилого дома в Тульской области

Уголовное дело возбудили по факту обрушения жилого дома в поселке Куркино под Тулой. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.
— По факту обрушения многоквартирного дома в Куркино следователями СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что работу координирует на месте руководитель следственного управления Владимир Усов.
О случившемся сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В результате взрыва газа произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей. Двоих пострадавших госпитализировали в Ефремовскую больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.
Позже губернатор уточнил, что число пострадавших увеличилось до трех.
В Сети также появились кадры с места взрыва в жилом доме в поселке Куркино.