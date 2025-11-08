Прокуратура Армавира добилась через суд возврата денег обманутому пенсионеру

Прокуратура Армавира защитила местного жителя, ставшего жертвой телефонных мошенников. Надзорное ведомство добилось в суде возврата пенсионеру более 1,6 миллиона рублей, утраченных в результате обмана.
Как сообщили в прокуратуре, в марте 2025 года мужчина перевел 1,5 миллиона рублей мошенникам, действовавшим под видом сотрудников финансовой организации. Позднее выяснилось, что деньги были переведены на счет жителя Кемеровской области.
Следственные органы завели уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Параллельно прокуратура Армавира предприняла меры для защиты имущественных прав потерпевшего.
Позже в Беловский районный суд Кемеровской области было подано исковое заявление с требованием взыскать сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд полностью удовлетворил заявленные требования.
«В результате нашей работы пенсионеру возмещены похищенные средства в полном объеме с учетом процентов — более 1,6 миллиона рублей. Прокуратура продолжит контролировать исполнение решения суда до полного восстановления нарушенных прав гражданина», — отметил представитель прокуратуры Армавира.
Исполнение судебного решения находится на контроле ведомства, а расследование уголовного дела по факту мошенничества продолжается.
