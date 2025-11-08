Ричмонд
В Усольском районе дом загорелся из-за короткого замыкания бойлера

Пламя тушили 11 человек.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

В поселке Тельма Усольского района 7 ноября 2025 года произошел пожар. Пламя охватило котельную, пристроенную к двухэтажному дому на улице Фрунзе. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС региона.

Хозяин дома сквозь дым пробрался к бойлеру и начал тушить огонь тем, что попадалось под руку. Попутно он обратился за помощью к пожарным. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия, к тому времени горела крыша котельной и потолочное перекрытие первого этажа дома.

— Огонь на 30 квадратных метрах тушили 11 человек с применением трех единиц техники. Дознаватели выяснили, что все случилось из-за короткого замыкания бойлера, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

МЧС напоминает о том, что перегруз электросети может привести к жутким последствиям. Также важно следить за исправностью техники, а ремонт доверять лишь опытным и проверенным мастерам.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте автобус с пассажирами врезался в опору линии электропередач.