Из-за взрыва газа в Тульской области частично обрушился жилой дом: что известно к этому часу. Фото, видео

Сохраняйте самообладание, не поддавайтесь панике. Контролируйте дыхание: дышите глубоко и ровно. Экономьте силы, будьте готовы к возможным голоду и жажде. Подавайте сигналы о себе: стучите по трубам или стенам, периодически зовите на помощь. Если вы находитесь глубоко под землей, перемещайте металлический предмет (ключи, кольцо) для обнаружения эхопеленгатором. Не используйте открытый огонь для сохранения кислорода. Осторожно перемещайтесь, чтобы не спровоцировать дальнейшие обрушения. Определяйте направление к выходу по движению воздуха. По возможности укрепите потолок над собой подручными средствами (доски, кирпич) и ожидайте спасения. Для борьбы с сильной жаждой положите в рот небольшой гладкий камешек и медленно дышите носом.