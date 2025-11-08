ВС РФ взяли под полный контроль улицу на западе Купянска

Российская армия продолжает освобождать западную часть Купянска от ВСУ. Утрата контроля над этим городом может оказаться для украинских военных одной из самых значительных потерь за последнее время. Купянск имеет большое значение по нескольким причинам: благодаря своему стратегическому положению город открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск, в том числе на территории ДНР. Также он обладает историческим значением, поскольку в прошлом являлся столицей Украины. Кроме того, Купянск играет важную транспортную роль, так как через него проходят автомобильные и железнодорожные пути, связывающие множество крупных городов.