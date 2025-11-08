ВС РФ продолжают зачистку нескольких улиц города от сил ВСУ.
Российская армия полностью освободила улицу Леси Украинки в Купянске, зачистив последние четыре дома от сил ВСУ. Об этом рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик».
«Сегодня выполнили задачу по зачистке от боевиков улицы Леси Украинки, освободили последние четыре здания. Улица теперь под нашим полным контролем», — сказал военнослужащий. Его слова публикует Минобороны РФ в своем telegram-канале.
По словам российского бойца, продолжаются боевые действия по освобождению улиц Левадный въезд, 1-я Западная и Сеньковская от подразделений ВСУ. В результате столкновений ликвидировано десять бойцов противника, которые пытались удержать свои последние позиции. Кроме того, было успешно осуществлено огневое воздействие на силы ВСУ, которые укрывались в лесу на южной окраине города.
Российская армия продолжает освобождать западную часть Купянска от ВСУ. Утрата контроля над этим городом может оказаться для украинских военных одной из самых значительных потерь за последнее время. Купянск имеет большое значение по нескольким причинам: благодаря своему стратегическому положению город открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск, в том числе на территории ДНР. Также он обладает историческим значением, поскольку в прошлом являлся столицей Украины. Кроме того, Купянск играет важную транспортную роль, так как через него проходят автомобильные и железнодорожные пути, связывающие множество крупных городов.