В Красноярском крае ищут охотника, не вернувшегося из тайги неделю назад

В Эвенкийском районе Красноярского края продолжаются поиски местного охотника, который не вернулся домой 31 октября. Мужчина 1989 года рождения ушёл в тайгу 29 октября и с тех пор не выходит на связь, сообщили в полиции края.
Полиция вместе с волонтёрами обследует лесные массивы, берега рек Бергима и Чуня, а также проверяет охотничьи избушки. Для поисков используются снегоходы и подводные камеры.
Погодные условия пока не позволяют подключить к операции авиацию, поэтому поиски ведутся только наземными силами. Родственники и власти просят местных жителей сообщать любую информацию о пропавшем.