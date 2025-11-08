В Ачинске задержали двух водителей с поддельными правами из интернета

В Ачинске сотрудники ГИБДД задержали двух мужчин, управлявших автомобилями по поддельным водительским удостоверениям. Оба документа были приобретены через интернет — за 81 и 30 тысяч рублей, сообщает Госавтоинспекция Красноярского края.
Первый водитель признался, что никогда не обучался в автошколе, но очень хотел управлять машиной. Второй объяснил, что ему нужно было кормить семью. Оба задержанных теперь обвиняются по уголовной статье за использование подложных документов.
Мужчинам грозит до года лишения свободы, однако пока им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовных дел продолжается.