Пылающая на улице поселка «Приора» попала на видео в Волгограде

Самые хладнокровные горожане быстро сориентировались и вызвали пожарных, прибыли огнеборцы первой пожарно-спасательной части.

Источник: Соцсети

Жители поселка Водстрой подскочили с кроватей накануне около полуночи, когда на одной из улиц раздался треск пылающего металла — загорелся отечественный легковой автомобиль.

«Сообщение на пульт дежурного поступило 7 ноября в 23:30. Горел автомобиль “Лада Приора”. Огонь ликвидировали в 23:45», — подтверждают в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание. В пожаре никто не пострадал.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о постройках, выгоревших в один день в Урюпинске и Волгограде из-за аварийных холодильников.