Пылающая на улице поселка «Приора» попала на видео в Волгограде

Жители поселка Водстрой подскочили с кроватей накануне около полуночи, когда на одной из улиц раздался треск пылающего металла — загорелся отечественный легковой автомобиль.
«Сообщение на пульт дежурного поступило 7 ноября в 23:30. Горел автомобиль “Лада Приора”. Огонь ликвидировали в 23:45», — подтверждают в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание. В пожаре никто не пострадал.
