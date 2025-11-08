Россиянин расправился с отцом бывшей и поджег ее дом

Инцидент произошел на Саратовской улице. По версии следствия, 26-летний фигурант пришел к экс-возлюбленной домой, зная, что она находится там. Однако девушки дома не оказалось. В результате молодой человек схватился за нож и нанес несколько ударов сначала ее отцу, затем — матери.