Россиянин расправился с отцом бывшей и поджег ее дом

В Туле местного жителя подозревают в нападении на родителей бывшей возлюбленной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Источник: Газета.Ру

Инцидент произошел на Саратовской улице. По версии следствия, 26-летний фигурант пришел к экс-возлюбленной домой, зная, что она находится там. Однако девушки дома не оказалось. В результате молодой человек схватился за нож и нанес несколько ударов сначала ее отцу, затем — матери.

После этого мужчина поджег кухню и скрылся. Позже его задержали полицейские. Что именно стало причиной агрессии, не уточняется.

Во время нападения глава семьи получил серьезные травмы, его не спасли.

«Мать девушки в настоящее время госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается медицинская помощь.», — сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.