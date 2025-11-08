Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медиаактивы семьи экс-губернатора Михаил Юревича перешли Челябинской области

В медиахолдинг входят 31-й телеканал и локальные франшизы радиостанций DFM и «Спутник».

Источник: Комсомольская правда

Министерство имущества Челябинской области стало собственником трёх юрлиц, входящих в структуру медиахолдинга «Медиа-Центр», в который входят 31-й телеканал и локальные франшизы радиостанций DFM и «Спутник». Ранее холдинг принадлежал семье бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Сам он, напомним, находится в международном розыске.

Согласно выпискам из ЕГРН, с 16 октября 2025 года участником / учредителем трех ООО является Челябинская область, а от ее имени выступает Министерство имущества региона.

Как пишет «Курс дела», с самого старта своей политической карьеры Михаил Юревич делал серьезную ставку на медиа. 31-й канал начал собственное вещание в 2000 году.

После национализации, с июля прошлого года одно из юрлиц медиахолдинга — Управляющая компания «Медиа-центр» находилась под управлением ООО «Рсхб-финанс», структуры Россельхозбанка, осуществлявшей управляющие функции от имени Росимущества.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, недавно челябинский суд изъял 63 квартиры у экс-владельцев «Макфы». Жилье намерены передать на нужды военных.