Медиаактивы семьи экс-губернатора Михаил Юревича перешли Челябинской области

Министерство имущества Челябинской области стало собственником трёх юрлиц, входящих в структуру медиахолдинга «Медиа-Центр», в который входят 31-й телеканал и локальные франшизы радиостанций DFM и «Спутник». Ранее холдинг принадлежал семье бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Сам он, напомним, находится в международном розыске.
Согласно выпискам из ЕГРН, с 16 октября 2025 года участником / учредителем трех ООО является Челябинская область, а от ее имени выступает Министерство имущества региона.
Как пишет «Курс дела», с самого старта своей политической карьеры Михаил Юревич делал серьезную ставку на медиа. 31-й канал начал собственное вещание в 2000 году.
После национализации, с июля прошлого года одно из юрлиц медиахолдинга — Управляющая компания «Медиа-центр» находилась под управлением ООО «Рсхб-финанс», структуры Россельхозбанка, осуществлявшей управляющие функции от имени Росимущества.
