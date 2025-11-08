Медиаактивы семьи экс-губернатора Михаил Юревича перешли Челябинской области

Министерство имущества Челябинской области стало собственником трёх юрлиц, входящих в структуру медиахолдинга «Медиа-Центр», в который входят 31-й телеканал и локальные франшизы радиостанций DFM и «Спутник». Ранее холдинг принадлежал семье бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Сам он, напомним, находится в международном розыске.