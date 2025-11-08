Ричмонд
В Башкирии ожидается подъем воды в реках из-за дождей

Спасатели Башкирии предупреждают о возможном подтоплении прибрежных зон.

Источник: Комсомольская правда

Башгидромет сообщил о вероятном повышении уровня воды в малых степных и горных реках на севере и северо-востоке региона. Это связано с обильными осадками, которые продолжаются в этих районах. На низких участках русла возможен выход воды на пойменные территории.

Специалисты МЧС по региону призвали жителей соблюдать осторожность: не приближаться к обрывистым и размытым берегам, избегать переправ через реки вброд и не пытаться проехать на машинах через подтопленные участки. Также рекомендуется прочистить ливнёвки и организовать отводные канавки возле домов. Особое внимание советуют уделить безопасности детей и не оставлять их без присмотра.

По прогнозам метеорологов, дожди в ближайшие выходные дни в республике не прекратятся.