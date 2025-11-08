В Башкирии ожидается подъем воды в реках из-за дождей

Специалисты МЧС по региону призвали жителей соблюдать осторожность: не приближаться к обрывистым и размытым берегам, избегать переправ через реки вброд и не пытаться проехать на машинах через подтопленные участки. Также рекомендуется прочистить ливнёвки и организовать отводные канавки возле домов. Особое внимание советуют уделить безопасности детей и не оставлять их без присмотра.