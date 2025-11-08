Ричмонд
Уголовное дело о хищении 1,2 млн рублей завели в Нижнем Новгороде

На данный момент назначена строительно-техническая экспертиза.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело о хищении 1,2 млн рублей при проведении строительных работ завели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, в марте 2024 года между НКО и ООО был заключен договор подряда на проведение капитального ремонта крыши многоквартирного дома по переулку Союзному. В январе 2025 года работы завершились и стороны подписали акт о приемке выполненных работ.

Однако при проведении проверки с участием специалистов был выявлен факт завышения объемов работ. По данному происшествию завели уголовное дело. На данный момент проводится расследование. Также назначена строительно-техническая экспертиза.