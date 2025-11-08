В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы

Инцидент произошел днем во время церковной службы. Охранник учреждения вызвал наряд Росгвардии и рассказал прибывшим на место сотрудникам, что в храм зашли двое нетрезвых мужчин. Они вели себя крайне вызывающе, нецензурно выражались и приставали к прихожанам.