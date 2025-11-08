Ричмонд
В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих нарушителей общественного порядка в одном из православных храмов Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.

Источник: Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю

Инцидент произошел днем во время церковной службы. Охранник учреждения вызвал наряд Росгвардии и рассказал прибывшим на место сотрудникам, что в храм зашли двое нетрезвых мужчин. Они вели себя крайне вызывающе, нецензурно выражались и приставали к прихожанам.

«Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали правонарушителей. Ими оказались жители одного из регионов России, которые находились в состоянии сильного опьянения», — говорится в сообщении.

Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.