Жителя Иркутска осудили на 6,5 лет за террористические призывы в сети

— На протяжении почти двух лет — с марта 2023 по февраль 2025 года — подсудимый размещал в нескольких каналах комментарии, где открыто призывал к насилию в отношении российских государственных деятелей. В своих публикациях он также оправдывал уже совершенные на территории страны террористические акты, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.