Жителя Иркутска осудили на 6,5 лет за террористические призывы в сети

Подсудимый призывал к насилию в отношении российских государственных деятелей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске вынесен приговор 56-летнему местному жителю, который вел в интернете запрещенную пропаганду. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, суд признал его виновным по четырем эпизодам публичных призывов к терроризму, совершенным с использованием мессенджера.

— На протяжении почти двух лет — с марта 2023 по февраль 2025 года — подсудимый размещал в нескольких каналах комментарии, где открыто призывал к насилию в отношении российских государственных деятелей. В своих публикациях он также оправдывал уже совершенные на территории страны террористические акты, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Суд назначил виновному наказание: 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено на пять лет заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ангарский маньяк Попков намекнул, что готовится вспомнить новые убийства.