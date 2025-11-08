Жителя Иркутска осудили на 6,5 лет за террористические призывы в сети

В Иркутске вынесен приговор 56-летнему местному жителю, который вел в интернете запрещенную пропаганду. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, суд признал его виновным по четырем эпизодам публичных призывов к терроризму, совершенным с использованием мессенджера.
— На протяжении почти двух лет — с марта 2023 по февраль 2025 года — подсудимый размещал в нескольких каналах комментарии, где открыто призывал к насилию в отношении российских государственных деятелей. В своих публикациях он также оправдывал уже совершенные на территории страны террористические акты, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Суд назначил виновному наказание: 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено на пять лет заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете.
