Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области выросло до пяти

ТУЛА, 8 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области увеличилось до пяти, двоим оказали помощь на месте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Трое госпитализированы, двоим оказана помощь на месте», — сообщил собеседник.

Уточняется, что серьезные травмы получили двое — мужчина и женщина. Детей среди пострадавших в происшествии нет.