Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области выросло до пяти

ТУЛА, 8 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области увеличилось до пяти, двоим оказали помощь на месте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
