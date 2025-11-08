Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Уфы вернет 450 тыс незаконно потраченного маткапитала

Жительница города незаконно использовала средства, выделенные на строительство дома.

Прокуратура Уфы через суд вернула в бюджет более 450 тысяч рублей материнского капитала.

Женщина получила кредит на строительство жилья в Кармаскалинском районе после оформления сертификата. Однако после перечисления денег она не начала строительство и не оформила права собственности на землю на своих детей.

Прокуратура Советского района провела проверку и подала иск о взыскании средств. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа.

Исполнение судебного решения сейчас находится на контроле у прокуратуры.

Напомним, ранее мы писали, что такая схема становится популярной для обналичивания выплаты. Все чаше надзорное ведомство республики находит мошенниц, которые пытаются нажиться за счет маткапитала.