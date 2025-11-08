Жительница Уфы вернет 450 тыс незаконно потраченного маткапитала

Прокуратура Уфы через суд вернула в бюджет более 450 тысяч рублей материнского капитала.
Женщина получила кредит на строительство жилья в Кармаскалинском районе после оформления сертификата. Однако после перечисления денег она не начала строительство и не оформила права собственности на землю на своих детей.
Прокуратура Советского района провела проверку и подала иск о взыскании средств. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа.
Исполнение судебного решения сейчас находится на контроле у прокуратуры.
Напомним, ранее мы писали, что такая схема становится популярной для обналичивания выплаты. Все чаше надзорное ведомство республики находит мошенниц, которые пытаются нажиться за счет маткапитала.