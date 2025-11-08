Из-за антисанитарии в воронежской школе № 30 уволили директора

Ранее родители учеников школы № 30 пожаловались в сети на состояние водоснабжения и водоотведения в здании, проще говоря, на неудовлетворительное состояние туалетов. Слова горожан подтвердились в ходе проверки надзорного ведомства. В связи с этим и было возбуждено дело об административном правонарушении.



Прокуратура Левобережного района направила директору представление об устранении нарушений. Также о состоянии учебного заведения оповестили мэрию Воронежа. В итоге директора уводили. А вот недочеты в школе пока устранили не в полной мере.



«Прокуратура района направила в суд исковое заявление о понуждении администрации школы и учредителя — управления образования администрации городского округа город Воронеж к устранению нарушений закона», — отметили в надзорном ведомстве.