В Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП с автобусом

БАНГКОК, 8 ноября. /ТАСС/. 11 россиян пострадали в результате ДТП с автобусом в таиландской провинции Канчанабури. Об этом сообщила туристическая полиция.

Источник: AP 2024

По ее данным, все пострадавшие россияне были доставлены в больницу, некоторые из них получили тяжелые травмы.

В посольстве России в Таиланде ТАСС сообщили, что диппредставительство выясняет обстоятельства инцидента.