В Таиланде 11 россиян пострадали в ДТП с автобусом

По ее данным, все пострадавшие россияне были доставлены в больницу, некоторые из них получили тяжелые травмы.
В посольстве России в Таиланде ТАСС сообщили, что диппредставительство выясняет обстоятельства инцидента.
БАНГКОК, 8 ноября. /ТАСС/. 11 россиян пострадали в результате ДТП с автобусом в таиландской провинции Канчанабури. Об этом сообщила туристическая полиция.
