Под Волгоградом пассажирский «Соболь» въехал в фуру, водитель погиб

Авария произошла 7 ноября в 6:30 на 160-м километре автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск».

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткими стали последние мгновения жизни водителя пассажирского «Соболя», мчавшегося утром 7 ноября по трассе в Суровикинском районе.

Микроавтобус на полном ходу врезался в прицеп МАЗа. Уйти от столкновения у сидевшего за рулем мужчины не было ни малейшего шанса.

Судя по фото, предоставленному пресс-службой ГУ МВД по Волгоградской области, водитель фуры выехал на «встречку» для обгона. И в момент столкновения пытался вернуться на свою полосу, но не успел сделать этого до момента, когда в грузовик воткнулся микроавтобус.

«Авария произошла в 6:30 на 160-м километре автодороги “Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск”. Водитель ГАЗ-2217 скончался до приезда медиков», — уточняют в региональном полицейском главке.