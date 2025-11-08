Под Волгоградом пассажирский «Соболь» въехал в фуру, водитель погиб

Судя по фото, предоставленному пресс-службой ГУ МВД по Волгоградской области, водитель фуры выехал на «встречку» для обгона. И в момент столкновения пытался вернуться на свою полосу, но не успел сделать этого до момента, когда в грузовик воткнулся микроавтобус.