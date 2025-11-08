В Ростовской области задержали сотрудников оборонного предприятия за мошенничество

Когда несоответствие заметили, сотрудники могли инсценировать возврат несуществующей продукции якобы из-за ненадлежащего качества, а затем и ее уничтожение. Сейчас оба задержаны, возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. По их местам работы и жительства прошли обыски.