В Воронеже жители более 100 домов останутся без воды на время устранения аварии

Коммунальщики нашли место утечки воды на Ленинском проспекте, парообразование из которого вечером 7 ноября напугало воронежцев. Точку аварии на водоводе определили с помощью специального оборудования — акустического течеискателя и коррелятора.
— Сейчас бригада демонтирует асфальтобетонное покрытие с помощью гидромолота. Этот этап требует значительных временных затрат. Затем сотрудники смогут приступить к разработке котлована, — сообщили в РВК-Воронеж.
В водоканале предупредили, что для ликвидации утечки на время ремонта придется ограничить подачу воды по следующим адресам:
— ул. Героев Стратосферы, 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 8а, 8б, 10.
— ул. Кулибина, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3 т, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 5 В, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 11б, 11а, 11 В, 13, 13а, 13б, 13 В, 13 т, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4/1, 15С, 15а, 15б, 15 В, 15 м, 15у, 15ц, 17, 18б, 18 В, 24а.
— ул. Лебедева, 1, 2, 2/1, 2/2, ⅔, 2/4, ⅖, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/1, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/1а, 2/2, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, ⅔, 2/4, ⅖, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2 Л, 2 В, 2 г, 2г/1, 2г/2, 2г/3, 2г/1, 2г/2, 2г/3, 2г/4, 2д, 2е, 2и, 2 м, 4, 4/1, 4а, 4б, 4З, 6, 6а, 6б, 6и, 6 л, 6 В, 8, 8а, 8б, 8д, 10, 10 г, 10а, 10б, 10б/1, 10б/2, 10б/3, 10б/4, 10 В, 10л/1, 10л/2, 10л/3, 10л/4, 10 м, 10м/1, 10м/2, 10м/3, 10м/4, 10м/5, 10м/6, 12, 12а.
— ул. Менделеева, 2, 2а, 2б, 2 В, 2н, 2е, 4, 4а, 4б.
— ул. Меркулова, 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 3А, 4, 4/1, 4а, 4б, 4н, 4 т, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а.
— ул. Новосибирская, 1, 1д, 3, 5.