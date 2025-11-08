Ричмонд
Стало известно, как спустя 11 лет ищут убийцу юной нижегородки Гликиной

На причастность к преступлению проверили более 7000 человек, но убийца студентки так и не найден.

Источник: Аргументы и факты

Спустя 11 лет после громкого убийства 19-летней нижегородской студентки Марии Гликиной следствие по делу продолжается, и уголовное дело насчитывает уже больше сотни томов. С места преступления были изъят генетический материал убийцы. На причастность к делу проверено уже более 7000 человек, в том числе при помощи экспертиз.

Об этом nn.aif.ru сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области.

Студентка бесследно исчезла в Нижнем Новгороде 8 ноября 2014 года после встречи с друзьями. Машу искали сотни волонтёров. 10 ноября 2014-го её тело обнаружили в подвале расселённого дома в самом центре города, на улице Студёная. Выяснилось, что девушку задушили.

Предполагаемый убийца попал на камеру видеонаблюдения, его ориентировками был заклеен весь Нижний, но неизвестный как в воду канул. Спустя 11 лет версий у следствия, кто убил Марию Гликину, так и нет.

Следователи надеются: рано или поздно генетический профиль убийцы Марии Гликиной попадёт в федеральную базу данных геномной информации.

Хотя нельзя исключать, что нелюдь решил притаиться навсегда или умер.

Однако прецеденты, когда преступника находят спустя годы и годы, в регионе были. Так, в октябре 2025 года в Нижнем Новгороде раскрыли покушение на изнасилование, случившееся девять лет назад в подъезде дома на улице Академика Сахарова.