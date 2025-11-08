Стало известно, как спустя 11 лет ищут убийцу юной нижегородки Гликиной

Спустя 11 лет после громкого убийства 19-летней нижегородской студентки Марии Гликиной следствие по делу продолжается, и уголовное дело насчитывает уже больше сотни томов. С места преступления были изъят генетический материал убийцы. На причастность к делу проверено уже более 7000 человек, в том числе при помощи экспертиз.