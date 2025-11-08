Ричмонд
Иномарка с четырьмя подростками перевернулась в Ингушетии

В Ингушетии автомобиль, в котором находилось четверо несовершеннолетних, в том числе 17-летний водитель, съехал на обочину и перевернулся, сообщает РИА Новости. Все пострадавшие, по данным регионального МВД, доставлены в больницу.

Источник: Российская газета

«Вчера 17-летний водитель автомашины Opel Vectra, не справившись с управлением, допустил съезд автомашины на обочину с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП, как уточнили полицейские, водитель и трое его несовершеннолетних пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в травматологическое отделение детской больницы в Назрани.

Родители пострадавших в ДТП привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ.