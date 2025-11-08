Водитель погиб при столкновении трех машин в Тулунском районе

— По предварительным данным, водитель «BMW», двигаясь в сторону Иркутска, столкнулся с движущимся в попутном направлении «Honda Partner». После удара «Хонду» отбросило на встречку, где она столкнулась с грузовиком «MAN TGS», — рассказали в пресс-службе ведомства.