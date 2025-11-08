Водитель погиб при столкновении трех машин в Тулунском районе

Смертельная авария произошла в Тулунском районе 8 ноября 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, утром на 37 километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй» столкнулись три автомобиля.
— По предварительным данным, водитель «BMW», двигаясь в сторону Иркутска, столкнулся с движущимся в попутном направлении «Honda Partner». После удара «Хонду» отбросило на встречку, где она столкнулась с грузовиком «MAN TGS», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Водитель универсала получил тяжелейшие травмы, спасти его не удалось. Пассажира этой же машины доставили в больницу, он ранен. Сейчас полицейские работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства. Организована проверка.
