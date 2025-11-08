Четыре машины МЧС тушили пожар в магазине в Бобруйске

В Бобруйске горел магазин, сообщили в пресс-службе МЧС.
О пожаре в магазине сообщили в МЧС прохожие около 01.00 ночи.
На месте наблюдалось горение внутри торгового зала, было плотное задымление. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, причину которого еще предстоит установить.
Огонь повредил холодильную установку и продукцию в магазине. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.
— На месте происшествия работали четыре единицы техники МЧС, — прокомментировали в пресс-службе.
