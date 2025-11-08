Ричмонд
На Кубани студентка нашла у родителей 1,2 млн рублей и перевела аферистам

Студентка перевела 1,2 млн рублей родителей аферистам, чтобы «спасти» семью.

Источник: Аргументы и факты

На Кубани студентка нашла у родителей 1,2 млн рублей и перевела аферистам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

17-летней девушке из Славянского района позвонил якобы декан ее университета. Он попросил продиктовать код из СМС для заполнения анкеты. После мошенники убедили несовершеннолетнюю, что она попалась в руки аферистов и ее семье грозит опасность.

После лжесотрудники Центробанка и полиции велели ей через мессенджер показать им квартиру, чтобы найти там деньги, но денег не было. Тогда они убедили ее поехать в Славянск-на-Кубани в жилище родителей и сделать тоже самое.

Денег там также не оказалось и девушка по их указке сняла с семейного счета 1,2 млн рублей, приехала в Краснодар и перевела всю сумму на «безопасный счет».

По данному факту возбужденно уголовное дело.