Дрон ВСУ атаковал машину в Курской области, водитель ранен

Автомобиль сгорел полностью, а у 63-летнего водителя медики диагностировали незначительный ожог головы. От госпитализации мужчина отказался.
