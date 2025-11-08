Ричмонд
Дрон ВСУ атаковал машину в Курской области, водитель ранен

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в деревне Яньково Рыльского района Курской области. Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, ранен мужчина.

Источник: Российская газета

Автомобиль сгорел полностью, а у 63-летнего водителя медики диагностировали незначительный ожог головы. От госпитализации мужчина отказался.

