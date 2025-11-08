Главе СК Бастрыкину доложат по делу о банде подростков в Краснодаре

Следственный комитет России начал проверку действий группы подростков в одном из спальных районов Краснодара. По информации СМИ, подростки несколько раз применяла насилие к сверстникам, а обращения пострадавших к правоохранительным органам оставались без должного реагирования.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц». Параллельно проводится проверка по статье об «халатности», чтобы оценить действия или бездействие должностных лиц системы профилактики.
«Мы тщательно изучаем все обстоятельства произошедшего и действия органов профилактики. Результаты проверки будут доложены председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, чтобы принять меры и не допустить подобных случаев в будущем», — сообщили в пресс-службе СК России.
Расследование продолжается, правоохранительные органы обещают держать ситуацию под контролем и обеспечить защиту пострадавших.