Под Волгоградом восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Энергоснабжение населенных пунктов в четырех районах Волгоградской области восстановлено в 11:08, сообщают в администрации региона.
Ранее стало известно, что из-за удара дронов вооруженных формирований Украины без света осталась часть населения Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоаннинского районов, проживающих неподалеку от подстанции Балашовской.
В Минобороны уточнили, что над территорией региона перехвачено и уничтожено восемь БПЛА.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что СК России расследует атаку БПЛА ВФУ на Волгоград, в которой 6 ноября погиб мирный житель.
