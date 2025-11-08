Ричмонд
Под Волгоградом восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Ранее стало известно, что из-за удара дронов ВФУ без света остались жители Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоаннинского районов.

Источник: Аргументы и факты

Энергоснабжение населенных пунктов в четырех районах Волгоградской области восстановлено в 11:08, сообщают в администрации региона.

Ранее стало известно, что из-за удара дронов вооруженных формирований Украины без света осталась часть населения Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоаннинского районов, проживающих неподалеку от подстанции Балашовской.

В Минобороны уточнили, что над территорией региона перехвачено и уничтожено восемь БПЛА.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что СК России расследует атаку БПЛА ВФУ на Волгоград, в которой 6 ноября погиб мирный житель.

