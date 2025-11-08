Пенсионерка погибла в лобовом столкновении двух иномарок на трассе в Ленобласти

Днем 7 ноября две иномарки влетели друг в друга на 35-м километре автодороги «Скандинавия — подъезд к МАПП Светогорск». В аварии пострадала пассажирка-пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Полиция возбудила уголовное дело.
— 63-летний водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» потерял контроль над машиной и столкнулся с «Рено Логан» лоб в лоб, — рассказали в пресс-службе ведомства. В результате ДТП пассажирка «Рено» получила серьезные травмы и скончалась по пути в больницу.
Водителя «Мицубиси» задержали и доставили в полицейский участок. Идет расследование.
Напомним, ранее в Приморском районе водитель-рецидивист на Audi сбил школьника при обгоне. 16-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция немедленно начала проверку и выяснили, что в 2025 году водителя иномарки привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД 16 раз.