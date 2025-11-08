Пенсионерка погибла в лобовом столкновении двух иномарок на трассе в Ленобласти

Напомним, ранее в Приморском районе водитель-рецидивист на Audi сбил школьника при обгоне. 16-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция немедленно начала проверку и выяснили, что в 2025 году водителя иномарки привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД 16 раз.