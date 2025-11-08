Ричмонд
В Башкирии сняты ограничения, введенные из-за угрозы БПЛА

Режим беспилотной опасности в Башкирии отменен.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии отменили режим беспилотной опасности, который действовал с сегодняшнего утра. Соответствующее сообщение распространил республиканский госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнили в ведомстве, вместе с отменой особого режима сняты и временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Уфы. Международный аэропорт столицы Башкирии уже возобновил свою работу в обычном режиме.

