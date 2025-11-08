В Курской области микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП

«Получил информацию, что в Курской области произошло ДТП с нашими жителями… Созвонились с губернатором Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном. Действительно, микроавтобус, который вез наших детей, столкнулся с легковым автомобилем. Пострадало семь человек: водитель легкового автомобиля и шесть человек в нашем микроавтобусе — двое взрослых (водитель и сопровождающий) и четверо детей», — написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что все пострадавшие доставлены в больницу в Курске. У всех состояние средней степени тяжести. Их жизням ничего не угрожает.
Гладков добавил, что министр здравоохранения Белгородской области находится на связи с министром здравоохранения Курской области. Сейчас пострадавших обследуют. В зависимости от результатов будет решено, оставлять детей в больнице в Курске на восстановление или перевозить в Белгород.
«Параллельно разбираемся, что это была за поездка, кто ее организатор и что за транспорт был использован. С точки зрения российского законодательства перевозка детей — жестко регламентированный процесс, который должен строго контролироваться. Заместитель губернатора-министр образования Андрей Викторович Милехин выясняет все обстоятельства. По предварительным данным, дети ехали на экскурсию в Коренную пустынь», — уточнил губернатор.