В Курской области микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП

«Получил информацию, что в Курской области произошло ДТП с нашими жителями… Созвонились с губернатором Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном. Действительно, микроавтобус, который вез наших детей, столкнулся с легковым автомобилем. Пострадало семь человек: водитель легкового автомобиля и шесть человек в нашем микроавтобусе — двое взрослых (водитель и сопровождающий) и четверо детей», — написал Гладков в Telegram-канале.