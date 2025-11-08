В Красноярском крае начался суд над подозреваемым в изнасиловании школьницы в свинарнике

После этого он оставил 17-летнию школьницу истекать кровью в свинарнике среди животных. При этом он знал, что свиньи соседей питаются мясом. В итоге они загрызли раненую девушку, а сам злоумышленник скрылся. Когда он оказался в руках стражей порядка, то пытался запутать следствие и всячески отрицал свою причастность к смерти девочки. Мужчина даже притворялся психически больным, но его признали вменяемым. В итоге он сознался в изнасиловании и нападении на школьницу.