В Красноярском крае начался суд над подозреваемым в изнасиловании школьницы в свинарнике

Трагедия произошла 23 ноября 2024 года в поселке Ушканка (Ужурский район Красноярского края). Искусанное свиньями тело школьницы нашли в загоне для скота. Под подозрение попал 41-летний сосед несовершеннолетней, который работал скотником на сельхозпредприятии под руководством ее отца. К нему следователей привел телефон девушки, который мужчина украл.
Позже выяснилось, что мужчина хотел отомстить отцу школьницы, так как тот часто ругался с ним по рабочим вопросам.
«Мужчина знал — взрослые уехали в Красноярск продавать мясо. Обиженный мужчина якобы хотел сжечь скот соседей. Но когда он пришел в свинарник, увидел там девушку. Завязалась драка. Школьница долго не смогла сопротивляться. Подозреваемый ее оглушил, а потом изнасиловал», — рассказали СМИ в региональном СК.
После этого он оставил 17-летнию школьницу истекать кровью в свинарнике среди животных. При этом он знал, что свиньи соседей питаются мясом. В итоге они загрызли раненую девушку, а сам злоумышленник скрылся. Когда он оказался в руках стражей порядка, то пытался запутать следствие и всячески отрицал свою причастность к смерти девочки. Мужчина даже притворялся психически больным, но его признали вменяемым. В итоге он сознался в изнасиловании и нападении на школьницу.
Расследование завершили в марте 2025 года, но приговор по делу всё еще не вынесли. Оказалось, что обвиняемый настоял на проведении суда с участием присяжных, а собрать их не так-то легко, поясняет krsk.aif.ru со ссылкой на комментарий прокуратуры региона:
«С присяжными всё проходит медленнее. Сначала рассылают приглашения, потом идет отбор и формирование коллегии. По сути, слушания стартовали 10 октября, к этому моменту прошло всего пять заседаний».
Когда именно вынесут приговор — до сих пор неизвестно, но в прокуратуре надеются, что это случится в ноябре этого года.