В Волгограде 21-летний водитель без прав пытался скрыться на машине от полиции

Инцидент произошел в Дзержинском районе. Водителя задержали.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Как сообщили в региональном ГУ МВД, во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль ВАЗ-2114. Однако водитель не подчинился законным требованиям и попытался скрыться.

Инспекторы ДПС начали преследовать нарушителя. В результате погони водитель не справился с управлением и врезался в автомобиль «Хонда». После чего его задержали сотрудники полиции.

За рулем ВАЗ-2114 оказался 21-летний местный житель. При этом у молодого человека нет водительских прав.

По всем выявленным фактам нарушения ПДД составили административные материалы. Автомобиль поместили на спецстоянку.