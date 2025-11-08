Суд взыскал 25 тысяч рублей с хозяина собаки, укусившей ребенка на Кубани

Напомним, на Кубани возбудили дело после нападения собак на ребенка. В социальных сетях опубликовали информацию о произошедшем 24 октября на краснодарской улице Айвазовского нападении бродячих собак на несовершеннолетнего. Сообщается, что животные укусили шедшего со школы мальчика, который после этого был госпитализирован. По данным источника, ребенку помог очевидец, отогнавший четвероногих.