Суд взыскал 25 тысяч рублей с хозяина собаки, укусившей ребенка на Кубани, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что житель Щербиновского района отпускал на улицу пса без поводка и намордника. В результате собака напала на несовершеннолетнего, причинив ему телесные повреждения. Ребенок испытал физические страдания и эмоциональный стресс.
Чтобы защитить его права, прокурор обратился в суд и иском о взыскании компенсации морального вреда.
Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика 25 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
Напомним, на Кубани возбудили дело после нападения собак на ребенка. В социальных сетях опубликовали информацию о произошедшем 24 октября на краснодарской улице Айвазовского нападении бродячих собак на несовершеннолетнего. Сообщается, что животные укусили шедшего со школы мальчика, который после этого был госпитализирован. По данным источника, ребенку помог очевидец, отогнавший четвероногих.