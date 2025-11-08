Ричмонд
Снимками с места взрыва самогонного аппарата делятся в Сети камышане

Разгерметизация произошла 7 ноября около 20:17, пострадали мужчины, занимавшиеся изготовлением напитка.

Источник: Telegram-канал Жесть Камышин

Жители города Камышина Волгоградской области продолжают обсуждать событие минувшего вечера и делятся снимками с места происшествия.

Здесь накануне в одной из квартир 5-этажки в третьем микрорайоне взорвался самогонный аппарат. На фото горожан попал и дом с вывороченным окном, и лестничная площадка, на которой расположена «нехорошая» квартира, и мебель из нее.

«Разгерметизация самогонного аппарата произошла 7 ноября около 20:17. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили, что в результате хлопка паров в квартире повреждено оконное остекление. Пожара не случилось», — сообщают в спасательном региональном главке.

Троих пострадавших от взрыва мужчин доставили в Камышинскую ЦРБ.