Над Башкирией сбит украинский беспилотник

Системы ПВО уничтожили вражеский дрон в небе над Башкирией.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, с 9:00 до 12:00 по московскому времени, средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве над Башкирией. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Всего за указанный период над семью регионами страны было уничтожено восемь вражеских дронов. Два из них сбили в небе над Новгородской областью, а по одному — над Башкирией, Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской областями и Московским регионом.

