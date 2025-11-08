Над Башкирией сбит украинский беспилотник

Сегодня утром, с 9:00 до 12:00 по московскому времени, средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве над Башкирией. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Всего за указанный период над семью регионами страны было уничтожено восемь вражеских дронов. Два из них сбили в небе над Новгородской областью, а по одному — над Башкирией, Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской областями и Московским регионом.
