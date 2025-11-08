Балет под градусом. Нетрезвые зрители едва не сорвали премьеру в театре

В Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля во время премьеры балета «Пуаро» произошел скандальный инцидент. Двое нетрезвых зрителей незаконно проникли в служебную ложу третьего яруса, где громко разговаривали и мешали окружающим.
Скандал в храме искусства
В Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля во время показа премьеры балета «Пуаро» в рамках фестиваля StagePlatforma часть публики оказалась вынуждена отвлекаться не на пластику артистов, а на нетрезвую парочку, пробравшуюся в ложу третьего яруса.
Сначала зрители приняли мужчину и женщину за сотрудников театра — уж слишком уверенно они держались, обнимались с «коллегами» и расположились прямо рядом со световым оборудованием. Однако вскоре «герои вечера» показали своё истинное лицо: громко переговаривались, мешали окружающим, а нетрезвую девушку даже вырвало.
«Это были не наши»
После публикации в Telegram-каналах театр выступил с официальным заявлением. В нём уточняется, что нарушители не имели никакого отношения к учреждению. Они оказались обычными посетителями, которые в состоянии алкогольного опьянения незаконно проникли в незадействованную световую ложу третьего яруса.
«Во время первого действия жалоб на их поведение не поступало. В антракте, сразу после сигнала сотрудников театра, данные лица были выведены из здания», — говорится в сообщении пресс-службы.
Руководство принесло извинения тем зрителям, чей вечер был омрачён неприятным эпизодом. Отдельно подчеркнули, что инцидент остался незамеченным для большинства присутствующих и не повлиял на ход спектакля.
Премьера, которую запомнят
Балет «Пуаро» — одно из ключевых событий VIII фестиваля современного балета StagePlatforma. Новая постановка на музыку Эльмира Низамова собрала полные залы и овации публики. Однако внимание СМИ и горожан оказалось приковано не к артистам, а к двум непрошеным гостям.
Заместитель директора театра Юрий Ларионов рассказал, что мужчина и женщина пришли уже в подпитии, но пропуск на входе прошли без нарушений — билеты у них были в порядке. «Они поднялись на верх, случайно открыли для себя ложу и решили остаться там. Только в антракте поступила жалоба, и их вывели», — пояснил он.
Не первый громкий эпизод
Этот случай — далеко не первый скандал в стенах главного театра Татарстана. Год назад во время показа «Турандот» произошёл прорыв трубы, и вода затопила нижние этажи, включая сцену. Весной зрителей поразил другой инцидент — на балете «Спартак» танцору Вагнеру Карвальо отрубило палец во время выступления.
К счастью, на этот раз всё обошлось без травм и ущерба. Руководство театра заверило, что дежурные билетёры и служба безопасности теперь уделят больше внимания контролю за поведением зрителей во время представлений.