Балет под градусом. Нетрезвые зрители едва не сорвали премьеру в театре

Заместитель директора театра Юрий Ларионов рассказал, что мужчина и женщина пришли уже в подпитии, но пропуск на входе прошли без нарушений — билеты у них были в порядке. «Они поднялись на верх, случайно открыли для себя ложу и решили остаться там. Только в антракте поступила жалоба, и их вывели», — пояснил он.