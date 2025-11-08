Напугавший вой сирен жителей Уфы оказался учебной тревогой на предприятии

Утром в субботу, 8 ноября, жители Уфы услышали звуки сирены, которые вызвали беспокойство. Как позже выяснилось, это была не общегородская тревога, а плановая проверка систем оповещения на одном из местных заводов.
Напомним, этим же утром на территории всей Башкирии был введен режим беспилотной опасности. Жители республики получали SMS-оповещения, а в отдельных районах Уфы действительно звучали сирены. В связи с этим международный аэропорт «Уфа» временно приостановил выполнение авиарейсов.
По свидетельствам очевидцев, в Уфе утром дважды раздавался звук сирен. В пресс-службе регионального МЧС изданию UFA1.RU уточнили, что сигнал поступал исключительно с территории одного промышленного предприятия, без задействования общегородской системы оповещения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.