Напугавший вой сирен жителей Уфы оказался учебной тревогой на предприятии

МЧС объяснило причину неожиданного сигнала сирен в уфимском небе.

Источник: Комсомольская правда

Утром в субботу, 8 ноября, жители Уфы услышали звуки сирены, которые вызвали беспокойство. Как позже выяснилось, это была не общегородская тревога, а плановая проверка систем оповещения на одном из местных заводов.

Напомним, этим же утром на территории всей Башкирии был введен режим беспилотной опасности. Жители республики получали SMS-оповещения, а в отдельных районах Уфы действительно звучали сирены. В связи с этим международный аэропорт «Уфа» временно приостановил выполнение авиарейсов.

По свидетельствам очевидцев, в Уфе утром дважды раздавался звук сирен. В пресс-службе регионального МЧС изданию UFA1.RU уточнили, что сигнал поступал исключительно с территории одного промышленного предприятия, без задействования общегородской системы оповещения.

