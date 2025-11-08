Ричмонд
В Омской области двое подростков пострадали в двух ДТП за вечер

Вчера вечером в Омской области произошло два дорожных происшествия с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.

Источник: УМВД России по Омской области

На проспекте Мира 17-летний водитель «Хундай» при развороте не уступил дорогу автомобилю ВАЗ под управлением 16-летнего подростка. В результате столкновения водитель ВАЗа и его пассажирка получили травмы и обратились за медицинской помощью.

В это же время в Черлакском районе произошло еще одно ДТП — женщина за рулем «Хонды» совершила наезд на 4-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть. Ребенка доставили в медицинское учреждение.

По обоим фактам проводится проверка, автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.