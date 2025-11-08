В Казани закрыли мясной магазин после сообщения об отравлении

Отмечается, что влажная уборка в магазине проводилась некачественно, отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства. Продавались полуфабрикаты, хотя условий для их изготовления не было. В помещении нашли тараканов, а продукция поступала без маркировки и документов.