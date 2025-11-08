В Волгограде женщина совершила 18 переводов аферистам на сумму 4 млн рублей

Как сообщили в региональном ГУ МВД, из-за того, что связь часто прерывалась, собеседники убедили потерпевшую приехать в Волгоград и проводить операции в местных банках. Женщина следовала инструкциям злоумышлеников и совершила 18 переводов на общую сумму более 4 млн рублей. Часть этих денег — личные сбережения, а остальное — кредиты и средства, одолженные у знакомых.