В Волгограде женщина совершила 18 переводов аферистам на сумму 4 млн рублей

С 24 октября 36-летней женщине неоднократно поступали звонки от неизвестных. Они представлялись сотрудниками Центробанка России и правоохранительных органов.
Звонившие убедили женщину, что на нее якобы завели уголовное дело, а ее банковские счета используют для финансирования вражеских государств. Чтобы «сохранить» деньги, злоумышленники предложили перевести все накопления на так называемые безопасные счета.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, из-за того, что связь часто прерывалась, собеседники убедили потерпевшую приехать в Волгоград и проводить операции в местных банках. Женщина следовала инструкциям злоумышлеников и совершила 18 переводов на общую сумму более 4 млн рублей. Часть этих денег — личные сбережения, а остальное — кредиты и средства, одолженные у знакомых.
Сотрудники одного из банков в Кировском районе обратили внимание на обеспокоенное состояние клиентки и заподозрили неладное. Они сразу же сообщили о ситуации в полицию.
Прибывшие оперативники смогли убедить женщину, что она стала жертвой телефонных мошенников. Благодаря этому удалось предотвратить дальнейшие переводы и остановить преступников от новых попыток обмана.