В Асбесте школьница и двое взрослых пострадали в ДТП

Виновник аварии заявил полицейским, что не рассчитал расстояние при обгоне.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Асбесте Свердловской области ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадали 16-летняя девушка и двое двое взрослых. Авария произошла 7 ноября в 20.00 на пятом километре трассы Ново-Окунево — Рефтинский, сообщает ведомство.

По предварительным данным, водитель Renault Logan не убедился в безопасности обгона и врезался во встречный «ВАЗ 2109». В результате травмировались пассажирка Renault, родившаяся в 1987 году, и два пассажира машины «ВАЗ», в том числе девушка.

Предполагаемый виновник аварии заявил полицейским, что не рассчитал расстояние до встречного автомобиля. И это привело к ДТП. По факту инцидента назначена проверка.