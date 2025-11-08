Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Башкирии экстренно предупредили о метели и гололедице

В Башкирии ожидается сильный ветер и осадки.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ночь на 9 ноября.

Согласно прогнозу, ночью в регионе пройдут интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами вероятны отложения мокрого снега на проводах и деревьях, гололед и ледяной дождь. Днем осадки станут слабее, но на дорогах сохранится гололедица.

Ветер будет юго-западный, постепенно переходящий на северо-западный, со скоростью 8−13 м/с и порывами до 18 м/с. Температура ночью составит −2…+3°, днём — 0…+5°.

В ночное время видимость на дорогах ухудшится до 1−2 км, а в утренние часы ожидается туман с видимостью всего 500 метров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.