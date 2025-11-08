Жителей Башкирии экстренно предупредили о метели и гололедице

МЧС Башкирии распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ночь на 9 ноября.
Согласно прогнозу, ночью в регионе пройдут интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами вероятны отложения мокрого снега на проводах и деревьях, гололед и ледяной дождь. Днем осадки станут слабее, но на дорогах сохранится гололедица.
Ветер будет юго-западный, постепенно переходящий на северо-западный, со скоростью 8−13 м/с и порывами до 18 м/с. Температура ночью составит −2…+3°, днём — 0…+5°.
В ночное время видимость на дорогах ухудшится до 1−2 км, а в утренние часы ожидается туман с видимостью всего 500 метров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.