В Петербурге мошенники вынудили школьницу снять деньги с карты матери

«Женщина сообщила, что ее 12-летняя дочь ушла в магазин за мороженым с ее банковской картой, после чего со счета сняли 700 тысяч рублей, а дочь не вернулась домой и перестала отвечать на телефонные звонки», — рассказали в ГУМВД.