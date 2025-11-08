Ричмонд
В Петербурге мошенники вынудили школьницу снять деньги с карты матери

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге ищет мошенников, вынудивших 12-летнюю девочку снять с карты матери 700 тысяч рублей и присылавших ее отцу видео с дочкой в неизвестном автомобиле, требуя деньги, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Как уточняет ведомство, в четверг вечером в полицию Калининского района обратилась местная жительница.

«Женщина сообщила, что ее 12-летняя дочь ушла в магазин за мороженым с ее банковской картой, после чего со счета сняли 700 тысяч рублей, а дочь не вернулась домой и перестала отвечать на телефонные звонки», — рассказали в ГУМВД.

Позже в полицию обратился и отец девочки, на телефон которого стали приходить анонимные сообщения с требованием 300 тысяч рублей, подкрепленные видео с ребенком, который ехал в неизвестном автомобиле.

Вскоре после этого девочка сама позвонила отцу, рассказав, что вышла из такси на Московском проспекте, 220. Полицейские забрали ребенка и передали родителям.

По словам девочки, в течение дня ей звонили неизвестные, уговаривая снять с банковской карты отца или матери 700 тысяч рублей. Затем мошенники вызвали для ребенка такси, чтобы передать деньги курьеру на улице Есенина, а затем на той же машине школьницу доставили на Московский проспект.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, полиция ищет причастных к обману школьницы.